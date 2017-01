Aguilera: "Non indosso le mutandine"

foto Da video Correlati IERI E OGGI

Adesso che si dice orgogliosa di essere grassa, Christina Aguilera non ha più paura di mostrarsi veramente per come è. Così eccola più sincera che mai confessarsi al "Chelsea Lately". Capelli biondi e rossi, tubino bianco aderente e cortissimo, tacchi a spillo, la cantante 31enne accavalla le gambe nel salotto televisivo e giura: "Non mi piace indossare biancheria intima, adoro sentirmi libera, in ogni momento".

Christina sta promuovendo il nuovo album, "Lotus", che esce il 13 novembre dopo un periodo tutt'altro che felice. Il giudice di "The Voice", infatti, negli ultimi anni ha dovuto combattere contro le stroncature, una vita sentimentale a pezzi culminata con il divorzio e i chili in più.



Ma è riuscita a riemergere, come la Venere di Botticelli che omaggia simulandola in copertina, e adesso si sente finalmente felice: "Non avrei mai scritto canzoni come 'Beautiful' se avessi avuto una vita equilibrata sia come artista sia come donna". E finalmente si sente libera di dire quello che le pare.