"Centovetrine" tra amori e omicidi

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SUL SET DELLA SOAP 08:51 - Colpi di scena, omicidi, complicati intrecci amorosi. La soap opera di Canale 5 "Centovetrine" regala nuove avvincenti avventure con l'arrivo di personaggi che scardinano gli equilibri (come il nuovo direttore della rivista "Cento") e il ritorno eccellente di Renato Raimo nel ruolo di Zanasi sempre pronto a tormentare Serena (Sara Zanier). - Colpi di scena, omicidi, complicati intrecci amorosi. La soap opera di Canale 5 "" regala nuove avvincenti avventure con l'arrivo di personaggi che scardinano gli equilibri (come il nuovo direttore della rivista "Cento") e il ritorno eccellente dinel ruolo disempre pronto a tormentare).

Grandi storie e grandi novità. Il neo-direttore di "Cento", Francesco Onorati (Alberto Brosio) sarà infatti il nuovo amore di Carmen (Emanuela Tittocchia). Maddalena e Yuri invece progettano un altro omicidio: i due devono ammazzare Ettore per vendetta, perché, come nel caso di Adriano, devono proteggere i loro piani criminosi.



Intanto gli ascolti della soap in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 crescono e raggiungono il 22 per cento di share, con oltre 3 milioni e 600mila telespettatori.