Il caso Celentano a Quarto Grado

foto Ansa 15:03 - Gli ultimi aggiornamenti sulla pista Sudamericana del caso di Angela Celentano sono al centro del nuovo appuntamento con "Quarto Grado", il programma condotto da Salvo Sottile, in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 19 ottobre alle 21.10.

In occasione del terzo compleanno della bambina nata dal matrimonio di Melania e Salvatore Parolisi, Sottile torna sull’omicidio della donna di Somma Vesuviana.



Nel corso del programma a cura di Siria Magri, “Quarto Grado” si occupa della vicenda di Yara Gambirasio proseguendo l’inchiesta nelle valli bergamasche, alla ricerca del figlio illegittimo di Giuseppe Guerinoni.



Tra i temi della settimana, anche la vicenda di Valentina Salomone, diciannovenne trovata morta a Catania nel luglio 2010. Il settimanale di Retequattro mostrerà nuovi documenti, con interviste alle persone presenti alla festa cui la giovane partecipò prima di morire.



Infine, Sottile, con Sabrina Scampini, aggiorna i telespettatori sul processo in corso per il naufragio della Costa Concordia e sulle novità circa la scomparsa di Roberta Ragusa.