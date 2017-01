Zalone: "Il mio film non uscirà per Natale"

Direttamente dal centro Sperimentale di Cinematografia, le immagini esclusive e inedite da cinquant’anni, di “Dopo il buio”, il primo cortometraggio girato da Raffaella Carrà, diretta da un giovanissimo Roberto Faenza. L’aspirante attrice aveva ancora i capelli neri e uno spiccato accento romagnolo. Era il 1964, tre anni prima del “Colonnello Von Ryan”, il film che “Raffa” interpretò poi al fianco di Frank Sinatra.Intervista a Belèn Rodriguez, doppiatrice in “Gladiatori di Roma 3D”: “Io e Corona ex come nella Guerra dei Roses? Io non sono in guerra con nessuno. Ho una sola responsabilità: essere stata con lui, il che mi porta, ancora oggi, diversi problemi".