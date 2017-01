Sandra Bullock, un'ospitata senza veli

12:45 - Davvero un'ospitata inusuale quella che ha visto protagonista Sandra Bullock al talk show "Chelsea Lately". L'attrice infatti ha dato vita a un serrato dialogo con la padrona di casa Chelsea Handler. La particolarità? Erano entrambe nude in doccia. Ovviamente a salvare il salvabile ci hanno pensato alcune pixelature nei punti strategici. Ma nel caso della Handler non sono riusciti a mascherare proprio tutto...

Siparietto divertente e irriverente nel perfetto stile della Handler, comica con la passione del politicamente scorretto. In questo caso Chelsea viene rimproverata dalla Bullock che l'ammonisce a essere responsabile e una padrona di casa "rispettabile" e a "smettere di andare a letto con i tuo ospiti! Questo è il motivo per cui non sono mai venuta nel tuo show: non voglio venire a letto con te!".