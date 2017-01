Ilenia: "Vado a vivere con Rudolf"

foto Olycom Correlati DOCCIA SEXY 09:34 - Dopo il "Grande Fratello 12" Ilenia Pastorelli ha fatto perdere le sue tracce. Con il coinquilino Rudolf Mernone è stata fotografata tra baci e tenerezze anche fuori dalla Casa, adesso l'ex gieffina esce finalmente allo scoperto e a "Visto" ammette: "E' la storia più importante della mia vita, ci sentiamo sicuri e presto andremo a vivere insieme". - Dopo il "ha fatto perdere le sue tracce. Con il coinquilinoè stata fotografata tra baci e tenerezze anche fuori dalla Casa, adesso l'ex gieffina esce finalmente allo scoperto e a "" ammette: "E' la storia più importante della mia vita, ci sentiamo sicuri e presto andremo a".

"Sono stata single per anni ed ero disinvolta, ora mi sono tranquillizzata - racconta - all'inizio non è stato facile perché Rudolf doveva sistemare la situazione con la sua ex fidanzata. Ma appena è stato tutto chiaro ci siamo lasciati andare. E adesso eccoci qui insieme".



Innamorati e felici: "La nostra forza è che viviamo tutto con semplicità, appena siamo liberi l'uno raggiunge l'altro. Facciamo una vita tranquilla, anche in estate, per esempio, abbiamo deciso di non frequentare le spiagge dove ti metti in mostra, o dove vai perché altrimenti sei fuori dal giro". Ora pensano a un nido tutto loro: "Stiamo pensando di andare a vivere a Roma, siamo alla ricerca di una casa nostra, né io nè Rudolf ci facciamo problemi. Quando troveremo quello che ci piace faremo questo passo".