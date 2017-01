Annalisa: "Dopo Amici sogno Sanremo"

foto Roberto Covi Correlati UNA ROSSA CHE STREGA

SUL SET DEL VIDEO 08:57 - Dopo "Amici" Annalisa Scarrone si sente finalmente pronta per "Sanremo". La cantante scoperta dal talent di Maria De Filippi si confessa all'Ansa tra nuovo tour (per la prima volta si esibirà live nei teatri con il suo "Mentre tutto cambia tour") e progetti: "Mi piacerebbe tanto andare all'Ariston. Penso di farcela".

Annalisa è un po' in ansia per i due live (il 27 ottobre all'Auditorium Conciliazione di Roma e il 30 al Teatro Dal Verme di Milano) e intanto si sente pronta per salire sul palco del Festival della canzone italiana: "Mi piacerebbe tanto. Penso di farcela", dice riferendosi all'eventuale sfida. Quest'anno i Big dovranno portare due brani: "E' ancora tutto da vedere, ci sono varie ipotesi che si stanno valutando", risponde.



Con il conduttore di Sanremo 2013 Fabio Fazio ha qualcosa in comune: "Siamo della stessa città, ma al di là di questa coincidenza gli sono sempre stata affine". Quello di Annalisa è un percorso artistico all'insegna della qualità: "E' il mio modo di essere. Non c'è nulla di studiato a tavolino. E' tutto molto naturale. Credo che ogni cosa debba venire a suo tempo ed essere fatta nel modo giusto. Altrimenti capita di non essere all'altezza".



Con Maria De Filippi si sente spesso: "Quello che mi sto giocando è grazie a lei e al mio percorso precedente. Avere sostegno e consigli da una persona così è una risorsa importante". Della nuova edizione di "X Factor" ha visto poco "ma non ho ancora deciso per chi fare il tifo" anche se ha un debole per Morgan: "Se fossi tra i concorrenti vorrei essere nella sua squadra, mi riporterebbe ai miei retaggi adolescenziali. Alcune delle mie canzoni preferite sono sue, come Altrove". Ma non ne farà una cover: "Non mi sentirei all'altezza".