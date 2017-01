Da Mammucari l'uomo più piccolo del mondo

foto Ufficio stampa 17:38 - Nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con "Lo show dei record", il programma del Guinness World Records è condotto da Teo Mammucari con Jyoti Amge, la donna più piccola del mondo. Tra i recordman che scenderanno nell'arena di Canale 5 c'è il 72enne nepalese Chandra Bahadur Dangi, l'uomo più basso del mondo: misura solo 54,6 cm. - Nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con "Lo show dei record", il programma del Guinness World Records è condotto da Teo Mammucari con Jyoti Amge, la donna più piccola del mondo. Tra i recordman che scenderanno nell'arena di Canale 5 c'è il 72enne nepalese Chandra Bahadur Dangi, l'uomo più basso del mondo: misura solo 54,6 cm.

Insieme a lui ci saranno l'americana Aevin Dugas, con la capigliatura afro più grande del mondo e il giapponese Kazuhiro Watanabe, che ha la cresta da moicano più alta in assoluto.



Sempre in ambito tricologico si potrà ammirare la particolarità di Guido Arturo, il detentore del record per il pelo più lungo (19,1 cm di lunghezza).



Il giudice ufficiale, Marco Frigatti, accerterà l’effettivo superamento di ogni nuovo record.