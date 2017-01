Mario Balotelli: "Sarò un bravo papà"

foto Ufficio Stampa Mediaset 14:59 - A "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli consegna un altro Tapiro d’oro a Mario Balotelli e chiede al giocatore come vanno le cose con Raffaella Fico, dalla quale aspetta un figlio. Balotelli risponde "di queste cose non parlo", salvo poi, quando l'inviato gli ricorda il futuro ruolo di padre, lasciarsi andare a questa confessione: "Sicuramente sarò un bravo papà". - A "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli consegna un altro Tapiro d’oro a Mario Balotelli e chiede al giocatore come vanno le cose con Raffaella Fico, dalla quale aspetta un figlio. Balotelli risponde "di queste cose non parlo", salvo poi, quando l'inviato gli ricorda il futuro ruolo di padre, lasciarsi andare a questa confessione: "Sicuramente sarò un bravo papà".

Nonostante la splendida prestazione in maglia azzurra contro la Danimarca. Diversi siti web hanno riportato alcune frasi attribuite a Zlatan Ibrahimovic, ex compagno ai tempi dell’Inter, in cui il campione svedese definiva Balotelli “un giocatore mediocre”. Super Mario non dà peso alla polemica, dicendo “non penso proprio che l’abbia detto, anzi ne sono sicuro” e confermando di fatto le dichiarazioni di Mino Raiola, agente di entrambi i giocatori.



L’inviato del Tg satirico stuzzica il bomber azzurro anche sul difficile momento con l’ambiente inglese, riportando alcune accuse da parte dell’AD del Manchester City, Brian Marwood, secondo il quale Mario non sarebbe un buon esempio per i giovani. Secca la risposta di Balotelli: “Le cose di solito bisogna dirle in faccia”.