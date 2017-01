Lacrime di gioia per Jennifer Aniston

foto Da video Correlati GUARDA LA SEQUENZA 11:35 - Dopo tanto soffrire le lacrime questa volta sono di gioia. Sono quelle di Jennifer Aniston che, a partire dal matrimonio fallito con Brad Pitt in avanti, in amore non ha mai avuto molta fortuna. Ma adesso sono in vista le nozze con Justin Theroux e parlando del fidanzamento al talk show "Chelsea Lately" non è riuscita a trattenere qualche lacrima. - Dopo tanto soffrire le lacrime questa volta sono di gioia. Sono quelle di Jennifer Aniston che, a partire dal matrimonio fallito con Brad Pitt in avanti, in amore non ha mai avuto molta fortuna. Ma adesso sono in vista le nozze con Justin Theroux e parlando del fidanzamento al talk show "Chelsea Lately" non è riuscita a trattenere qualche lacrima.

E' bastato davvero poco a Jennifer per lasciarsi andare. Quando Chelsea Handler le ha chiesto "sei fidanzata?" lei ha provato a ritrarsi e ricacciare in gola il moto di commozione che stava per sopraffarla. E se l'è cavata con un sorriso e qualche smorfia.



E Chelsea ha chiosato riempiendoli di complimenti: "Sei così felice. Lui è il ragazzo migliore di sempre e voi sei la coppia più bella. Sono davvero felice per voi".



Non è mancato anche un siparietto malizioso, quando la Handler parlando di Jennifer e notando un particolare sul suo top di pelle ha commentato: "Quando Jen viene nel mio show c'è sempre un momento in cui i suoi capezzoli sono davvero pronunciati. Non oggi! Oggi non riesco a vederli... oh, a dire il vero sì, posso".