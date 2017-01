Sarà Beyoncé la regina del Super Bowl

foto Ufficio stampa Correlati MADONNA DA RECORD 11:09 - Sarà Beyoncé la protagonista dell'intermezzo del prossimo Super Bowl, l'appuntamento sportivo più importante negli Stati Uniti. La cantante ha infatti confermato la sua presenza all'evento postando sul suo sito web un'immagine che la ritrae con dipinta sulle guance la data del 3 febbraio, giorno in cui si disputerà la partita. Ad accompagnare lo scatto una didascalia che non lascia dubbi: "Countdown to Touchdown". - Saràla protagonista delll'appuntamento sportivo più importante negli Stati Uniti. La cantante ha infatti confermato la sua presenza all'evento postando sul suo sito web un'immagine che la ritrae con, giorno in cui si disputerà la partita. Ad accompagnare lo scatto una didascalia che non lascia dubbi: "Countdown to Touchdown".

Il Super Bowl è una vetrina ambitissima da tutti gli artisti, americani e non. Durante l'intervallo della partita, che si svolgerà al Mercede-Benz Superdrome di New Orleans, Beyonce salirà sul palco con a fianco le sue ex compagna Destiny's Child e il marito, il rapper Jay-Z.



L'edizione del 2012 vide protagonista Madonna, che approfittò dell'occasione per lanciare il su nuovo album "MDNA". Una scelta quanto mai oculata per la Material Girl. La performance fu infatti seguita da ben 114 milioni di spettatori (addirittura più del pubblico della partita); una cifra impressionante, che la fece entrare di diritto nel Guinness dei Primati.