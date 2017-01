"Le Iene" tornano a gennaio con Ilary Blasi

foto Ufficio stampa Correlati CHI AFFIANCHERA' ILARY? VOTA! 09:30 - "Le Iene" sono più vive che mai e torneranno su Italia 1 da metà gennaio. Parola dell'ideatore e autore del programma Davide Parenti che a Tv Sorrisi e Canzoni ha rassicurato: "La nostra ape regina Ilary Blasi è confermatissima". Chi l'affiancherà? Si fanno i nomi di Teo Mammucari, Piero Chiambretti e Alessandro Siani. L'unica condizione? "Chi affiancherà Ilary lo farà per tutta la stagione. Niente più cambi di corsa". - "" sono più vive che mai e torneranno su Italia 1 da metà gennaio. Parola dell'ideatore e autore del programmache a Tv Sorrisi e Canzoni ha rassicurato: "La nostra ape reginaè confermatissima". Chi l'affiancherà? Si fanno i nomi diL'unica condizione? "Chi affiancherà Ilary lo farà per tutta la stagione. Niente più cambi di corsa".

"Partiremo da metà gennaio, 20 puntate in prima serata e 20 in seconda serata. - prosegue Parenti - Ancora non c'è un giorno ufficiale per la messa in onda. Inchieste, attualità e poche chiacchiere, questa è la nostra formula. Ci saranno delle Iene nuove, volti sconosciuti al grande pubblico. All'inizio avranno un piccolo spazio, poi, se saranno bravi, verranno fuori. Il mio sogno? Piacere ai nonni e alle nonne. Noi siamo fortissimi sul pubblico dai 14 ai 40 anni. Quest'anno speriamo di poter acchiappare anche un'altra fascia di persone. Renderemo il programma ancora più godibile".