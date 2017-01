Bufera su Vinx e Gianluca, visti con altre donne

foto Da video Correlati LE FOTO CON LA EX

LO SFOGO DI TINA 12:42 - La bufera delle "segnalazioni", metodo con cui i telespettatori da casa smascherano i finti single di "Uomini e Donne", si è abbattuta anche sul trono over. Al centro dello scandalo Gianluca e Vinx, accusati di frequentare altre donne al di fuori del programma. Gianluca si difende dichiarando di essere single dalla scorsa primavera, Vinx ribatte invece che la donna con cui è stato visto è solo un'amica. - La bufera delle "segnalazioni", metodo con cui i telespettatori da casa smascherano i finti single di "Uomini e Donne", si è abbattuta anche sul. Al centro dello scandalo, accusati di. Gianluca si difende dichiarando di essere single dalla scorsa primavera, Vinx ribatte invece che la donna con cui è stato visto è solo un'amica.

Il primo a finire sul banco degli imputati è il quarantenne Gianluca, che di professione fa l'istruttore di nuoto. Vengono infatti mostrate alcune immagini inequivocabili che lo ritraggono in atteggiamenti intimi, con tanto di bacio sulle labbra, con una ragazza.



"Non nego di aver avuto a che fare con questa persona, ma attualmente mi ritengo libero" si difende Gianluca. Una versione che però non convince Tina. "Non ci credo che è finita. Ha telefonato una persona che conosce sia te che la tua fidanzata".



Sotto accusa anche Vincenzo detto "Vinx", avvistato in dolce compagnia con una ragazza molto più giovane di lui. E' la goccia che fa traboccare il vaso per la Cipollari.



"Sono venuti a cercare la donna della loro vita, poi vanno al supermercato a sbaciucchiarsi con quelle di vent'anni - sbotta, supportata dal pubblico in studio - Che credibilità può avere la trasmissione? Ti devi vergognare perché c'è uno staff che segue voi e vi accompagna. Non ti vergogni?".