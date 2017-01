Sesso e potere nel mondo di "Dallas"

foto Ufficio stampa Correlati NEW ENTRY E RITORNI

09:28 - Intrighi di potere, sesso e donne pronte a tutto per fare soldi. Questi gli ingredienti di "Dallas" che - dopo il grande successo negli Stati Uniti - debutta in prima serata su Canale 5. La serie segue le vicende della nuova generazione degli Ewing, la bella Elena e i cugini Christopher e John Ross, ma vede anche il ritorno sul piccolo schermo dei volti storici dello show originale come J.R, Sue Ellen e Bobby.

"Dallas - The Next Generation", questo il titolo originale, si concentrerà sui nuovi Ewing. A tenere banco soprattutto il difficile rapporto tra i cugini John Ross (figlio di J.R. e Sue Ellen) e Christopher (figlio adottivo di Bobby e Pam).



Christopher (Jesse Metcalfe), come il padre Bobby, ha un animo sensibile ed è interessato alla salvaguardia di Southfork Ranch attraverso lo sfruttamento di energie alternative. John Ross (Josh Henderson), al contrario, vuole diventare il leader dell'industria petrolifera, anche a costo dell'ambiente. Ma i due sono rivali anche in amore. Entrambi sono infatti attratti dalla bella Elena (Jordana Brewster) e non esiteranno a darsi battaglia, pur di conquistarla.



Non mancheranno poi i personaggi che hanno appassionato un'intera generazione di telespettatori. Dopo 30 anni - e con qualche ruga in più - tornano J.R. (Larry Hagman), Sue Ellen (Linda Gray), Bobby (Patrick Duffy), la piccola Lucy (Charlene Tilton) e anche, come guest star, Cliff Barnes (Ken Kercheval), storico concorrente in affari della famiglia Ewing.