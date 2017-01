Giorgi: "Centovetrine è un dono del cielo"

foto LaPresse Correlati VOLTO DELLA SOAP 10:16 - Brando Giorgi, che in "Centovetrine" interpreta l'affascinante restauratore Thomas Sironi, su di "Di Più" mette a nudo il suo lato più intimo e privato. L'attore ha infatti da poco riscoperto il rapporto con Dio e confessa che l'arrivo dello soap per lui è stato un vero e proprio dono del cielo. "La chiamata della produzione di "Centovetrine" l'ho letta come un regalo della Provvidenza, per questo ho subito accettato". , che in "" interpretal'affascinante restauratore Thomas Sironi, su di "Di Più" mette a nudo il suo lato più intimo e privato. L'attore ha infatti da pocoe confessa che l'arrivo dello soap per lui è stato un vero e proprio dono del cielo. "La chiamata della produzione di, per questo".

Giorgi con Centovetrine è tornato quindi al suo "primo amore". L'attore era infatti diventato famigliare al grande pubblico grazie ad un'altra soap, Vivere, in cui vestiva i panni del dottor Roberto Falcon.



"In molti hanno criticato la mia scelta di tornare alla soap. Sinceramente io queste critiche non le capisco, per di più se si pensa che le soap sono girate ad altissimi livelli, come una fiction - ammette l'attore, che aggiunge - La chiamata è arrivata in un momento di stallo lavorativo, per questa l'ho letta come un regalo della Provvidenza".



Brando, 46 anni, svela di aver da poco riscoperto il rapporto con Dio e il valore della fede. Insieme alla compagna Daniela, madre dei figli Cecilia (11 anni) e Niccolò (8 anni), ha infatti intrapreso un viaggio spirituale che il prossimo anno porterà la coppia all'altare.