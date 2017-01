Brasile, Web rovente per il più bel lato B

foto Afp Correlati TUTTE IN FILA PER MISS BUMBUM 16:30 - Aline Bernardes o Isis Gomes? Sarà molto probabilmente una di queste due ragazze ad aggiudicarsi il titolo di "Miss Bumbum" 2012, al concorso che premia il miglior "lato B" del Brasile e che, in queste settimane, sta attirando le attenzioni degli internauti del Paese verdeoro e non solo. Per ora, è impasse tra questi due nomi, una mora e una bionda, provenienti dagli Stati di Mato Grosso e Rio Grande do Sul. - Aline Bernardes o Isis Gomes? Sarà molto probabilmente una di queste due ragazze ad aggiudicarsi il titolo di "Miss Bumbum" 2012, al concorso che premia il miglior "lato B" del Brasile e che, in queste settimane, sta attirando le attenzioni degli internauti del Paese verdeoro e non solo. Per ora, è impasse tra questi due nomi, una mora e una bionda, provenienti dagli Stati di Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

Ma i navigatori - la prima fase dell'elezione è affidata a una giuria popolare e si svolge via web - avranno tempo fino al 27 novembre per emettere il verdetto finale.



Il concorso, annuale, e' organizzato dalla rivista "Sexy" e abbinato a un programma televisivo. In gara, 27 bellezze sudamericane dal fondoschiena esplosivo che, oltre agli attributi fisici, dovranno però esibire anche altre qualità.