Giuseppe Giofrè e il successo in Inghilterra

SUL PALCO DI X FACTOR UK 16:53 - E alla fine Giuseppe Giofrè, vincitore del circuito danza ad "Amici", ce l'ha fatta. Il suo grande sogno di danzare all'estero si è avverato. Il ballerino ha debuttato, infatti, nell'edizione inglese di "X Factor" ballando sulle coreografie di Brian Friedman, già direttore artistico oltre che di "X Factor" anche di "America's Got Talent". "E' stato un piacere lavorare con gente sorprendente!", ha commentato Giuseppe su Twitter. - E alla fine, vincitore del circuito danza ad "", ce l'ha fatta. Il suo grande sogno di danzare all'estero si è avverato. Il ballerino ha debuttato, infatti, nell'edizione inglese di "" ballando sulle coreografie di, già direttore artistico oltre che di "X Factor" anche di "". "E' stato un piacere lavorare con gente sorprendente!", ha commentato Giuseppe su Twitter.

E sorprendente è stata anche la partecipazione di Giuseppe al programma perché inizialmente il ballerino si era trasferito a Los Angeles per studiare, poi è arrivata l'offerta di lavorare nell'edizione inglese di "X Factor". "Ho partecipato al casting qui a Londra il 27 settembre e sono stato preso! Io sono felicissimo! Troppo", aveva commentato il ballerino su Twitter qualche giorno fa.



Giuseppe dopo la serata ha postato alcuni tweet per spiegare meglio la sua partecipazione a "X Factor Uk": "Non so quando ballerò e se ballerò di nuovo. Ogni settimana cambiano i ballerini. Alle audizioni siamo passati in 40. Tutti meritano di ballare su quel palco. Ma voglio ringraziare Brian Friedman! Per me è stato un onore lavorare per lui". Ma Giuseppe non si fermerà qui e come promette "ci stanno veramente tante altre cose in programma". Di sicuro tornerà poi negli States: "A Los Angeles ci torno presto! Ho ancora 3 mesi di borsa di studio e voglio sfruttarla in futuro".



Insomma un altro grande successo per il talent show di Canale 5 "Amici" che ha sfornato un talento che è stato subito adottato dall'Inghilterra e per Giuseppe si prospetta una carriera internazionale ricca di successi.

