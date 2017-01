Costantino: "Daniele è solo un ingrato"

foto Olycom Correlati QUANDO ERANO AMICI 12:58 - Fisico scolpito e tatuaggi in bella vista. Per Costantino Vitagliano il tempo sembra non passare e, a otto anni dal suo debutto come tronista nel salotto di "Uomini e Donne", torna a posare in splendida forma su "DiPiù". Negli ultimi tempi è cambiato molto, è diventato meno arrogante e ha alzato un muro con l'amico di un tempo: "Per me adesso Daniele Interrante è solo un ingrato che mi ha voltato le spalle". - Fisico scolpito e tatuaggi in bella vista. Peril tempo sembra non passare e, a otto anni dal suo debutto come tronista nel salotto di "Uomini e Donne", torna a posare in splendida forma su "DiPiù". Negli ultimi tempi è cambiato molto, è diventato meno arrogante e ha alzato un muro con l'amico di un tempo: "Per me adesso".

I due si conobbero in una palestra di Milano e Costantino gli offrì di lavorare con lui come spogliarellista. "Daniele e io volevamo sfondare nel mondo dello spettacolo - confessa - Sono stato io ad aprirgli le porte, anche quelle per arrivare in TV. Lui arrivò persino a fare il tronista prima di me, ma non lasciò il segno".



Fu infatti Costantino a sfondare e, sebbene fosse contento per il successo l'amico, Interrante non viveva bene la situazione. Ma l'episodio che segnò la rottura definitiva fu quando Costantino decise di abbandonare l'agenzia di Lele Mora.



"Da quel giorno si allontanò da me. Ci sentivamo ed era sfuggente, ci incontravamo e non aveva mai tempo di fermarsi, alla fine smettemmo anche di sentirci - ricorda Costantino, che aggiunge - Anche dopo che superai un brutto periodo, dovuto agli attacchi di panico, alcuni mi telefonarono ma lui no. Il suo comportamento ha messo la parola fine alla nostra amicizia".