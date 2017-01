Dal Web alla tv: 16mm.it presenta "Mistero"

- "Mistero", uno dei programmi di punta di Italia 1, ha fatto il suo ingresso nel mondo web di 16mm.it per la ricerca di segnalazioni amatoriali di Ufo, eventi paranormali e fantasmi.Perché le novità non riguardano solo 16mm.it, ma anche Mistero. Le puntate della prossima edizione saranno composte sia da servizi registrati ad hoc dalla redazione sia da video creati dal pubblico.

Ebbene sì, per la prima volta nella storia del programma i tuoi avvistamenti andranno in TV e potrai essere davvero protagonista delle puntate di Mistero! Inviare il video è semplicissimo: basta registrarsi al sito www.16mm.it e caricare il filmato attraverso l’apposito campo “INVIA VIDEO”.Inviare il video è semplicissimo: basta registrarsi al sito www.16mm.it e caricare il filmato attraverso l’apposito campo " INVIA VIDEO ".Chi finora ha inviato video al sito di Mistero , può rimandarlo a 16mm. Solo così avrà la possibilità di essere selezionato per andare in onda. Clicca qui per saperne di più