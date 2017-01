Il più bello d'Italia a "Colorado"

foto Olycom Correlati BELEN BALLA ANCHE SE... 08:37 - Dopo il record d'ascolti ottenuto la scorsa puntata (11,26% di share con 2 milioni e 800 mila spettatori), lunedì 15 ottobre in prima serata su Italia Uno, Belen Rodriguez e Paolo Ruffini tornano sul palco di Colorado. In scena la sfilata del "più bello d'Italia" (Gianluca Fubelli) che, con petto villoso in vista e capello biondo platino, si prepara per l’ospitata alla sagra della cozza organizzata dal manager pugliese (Andrea Pucci). - Dopo il record d'ascolti ottenuto la scorsa puntata (11,26% di share con 2 milioni e 800 mila spettatori), lunedì 15 ottobre in prima serata su Italia Unotornano sul palco di. In scena la sfilata del "più bello d'Italia" (Gianluca Fubelli) che, con petto villoso in vista e capello biondo platino, si prepara per l’ospitata alla sagra della cozza organizzata dal manager pugliese (Andrea Pucci).

Acclamatissimo torna anche Dario Cassini che riflette, con la sua comicità al vetriolo, sulla fissazione degli uomini per il sesso.



E se l’apetta che parla “I’apese” veste i panni di una ballerina russa che volteggia a ritmo della “Danza delle ore” con tutù giallo canarino, Angelo Pintus prende in giro la donna che c’è in lui, quando, al volante, urla a squarciagola canzoni strappalacrime.



Infine, i ricordi scolastici dello stralunato Alberto Farina, Rita Pelusio con la sua agitata Giovanna e il suo “guizzo frizzo”, Enzo e Sal che raccontano l’arte a modo loro con la “Ballerina” di Botero in carne e ossa.