Record di ascolti per "C'è Posta per Te"

foto Da video Correlati EMOZIONI E STORIE VERE 08:33 - Dati da record per il people show di Maria De Filippi "C'è Posta per Te" che nella sesta puntata in onda il 13 ottobre ha superato il tetto dei 5 milioni 250 mila telespettatori pari al 24.86% di share. Ospiti in studio uno scatenato Gerry Scotti e uno dei gruppi più amati della musica Modà. - Dati da record per il people show di" che nella sesta puntata in onda il 13 ottobre ha superato il tetto dei 5 milioni 250 mila telespettatori pari al 24.86% di share. Ospiti in studio uno scatenatoe uno dei gruppi più amati della musica

Sesto appuntamento e sesta vittoria per “C’è Posta per Te”, che stacca di quasi 6 punti percentuali di share “Ti lascio una canzone” della Clerici, che si ferma al 19.20% di share con 4 milioni 332 mila telespettatori.



Record anche negli ascolti di fascia, prime time e seconda serata. Grazie a “C’è Posta per Te” Canale 5 ottiene in prima serata il 21.63% di share pari a 5 milioni 419 mila telespettatori, Raiuno ottiene il 18.52% di share con 4 milioni 640 mila telespettatori); in seconda serata Canale 5 è al 24.31% di share con 3 milioni 114 mila telespettatori, mentre Raiuno si deve accontentare di un 17.30% di share pari a 2 milioni 217 mila telespettatori.



Record per il picco in valori assoluti che alle ore 22:23 registra 6 milioni 630 mila telespettatori con una storia di persone comuni (un ricongiungimento tra madre e figlio), mentre in chiusura di puntata alle ore 24:29 la share schizza al 34.89%.



Sul target commerciale (15-64 anni) “C’è Posta per Te” stacca “Ti lascio una canzone” di 14 punti percentuali di share, il people show col 26.86% il programma della Clerici con il 12.92%. I punti di distacco diventano 21 sul target 15-34 anni, dove “C’è Posta per Te” ottiene il 31.11% di share e “Ti lascio una canzone” si ferma al 10.36%.