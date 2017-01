Tamara: "Vi insegno come diventare belle"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati I SEGRETI DEL BACKSTAGE 15:30 - Dopo il successo della prima edizione, torna su La5 "Che Trucco!", in onda tutti i giorni alle 19.10 a partire da lunedì 15 ottobre. Al timone del programma Tamara Donà. "Questo programma piace perché insegna a molte donne come diventare più belle fuori ma anche dentro", confessa Tamara a Tgcom24 e aggiunge: "Cosa chiedono di più ai nostri make up artist? Il trucco per gli occhi". - Dopo il successo della prima edizione, torna su La5 "", in onda tutti i giorni alle 19.10 a partire da lunedì 15 ottobre. Al timone del programma. "Questo programma piace perché insegna a molte donne come diventare più belle fuori ma anche dentro", confessa Tamarae aggiunge: "Cosa chiedono di più ai nostri make up artist? Il trucco per gli occhi".

Protagonisti della trasmissione i make-up artist delle più importanti maison internazionali. Ogni giorno daranno consigli alle telespettatrici, svelando i segreti per realizzare un perfetto maquillage con tecniche, procedimenti e prodotti che esaltino al massimo la bellezza femminile. In ogni puntata il make-up artist truccherà solo una parte del viso di una donna che dovrà poi completare ‘l’opera’ mettendo in pratica gli insegnamenti ricevuti. Il make-up artist fornirà poi consigli su come realizzare make-up adatti a diverse carnagioni, colori dei capelli e degli occhi, oltre che trucchi adatti alle più disparate occasioni.



Qual è il punto di forza di "Che Trucco!"?

Insegna qualcosa e rende lo spettatore da casa da fruitore passivo ad attivo. E' un po' il trend del momento con le trasmissioni sull'arredamento per la casa, la cucina e anche per la bellezza. Ma noi insegniamo anche alle donne come volersi bene.



Le donne quali trucchi chiedono maggiornamente ai vostri make up artist?

Quelli per 'correggere' gli occhi e il contorno occhi ma anche come riuscire a fare un trucco leggero che non si noti ma che risalti la luminosità del viso.



Come fai a mantenerti così in forma?

Faccio tutto quello che mi piace e ho la fortuna di poterlo fare. Andare al cinema, stare all'aria aperta, correre e tanto e una volta a settimana Yoga, ma anche chiacchierare con gli amici.



Quali sorprese ti attendono per il futuro?

Ho un sacco di idee in ballo ma tra la trasmissione tv, la radio e gli impegni vari ho veramente pochissimo tempo. Devo avere la possibilità di focalizzare quello che ho in testa.

Andrea Conti