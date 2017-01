Modà e Gerry Scotti a "C'è Posta per Te"

foto Ufficio stampa Correlati LITTIZZETTO SCATENATA 12:02 - Sesto appuntamento con il people show "C'è Posta per Te" in onda sabato 13 ottobre in prima serata su Canale 5. Ancora due ospiti nello studio di Maria De Filippi: il popolare mattatore televisivo, Gerry Scotti e la band musicale in vetta alle classifiche di vendita, Modà. - Sesto appuntamento con il people show "" in onda sabato 13 ottobre in prima serata su Canale 5. Ancora due ospiti nello studio di Maria De Filippi: il popolare mattatore televisivo,e la band musicale in vetta alle classifiche di vendita,

Gli italiani al sabato sera sintonizzano su “C’è Posta per Te” leader incontrastato negli ascolti auditel per seguire le storie di vita, ricongiungimenti, amori, dissapori. Tutte le sfaccettature del cuore che si raccontano nello studio 4 del Centro di Produzione Titanus Elios in Roma.



Il programma prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset è ideato e scritto da Maria De Filippi. La regia è di Paolo Pietrangeli.