"Shameless" sbarca in prima tv su La5

Droga, violenza, disoccupazione. Temi forti ma sviluppati in maniera divertente. Da giovedì 18 ottobre su La5 approda in prima serata una delle serie tv più acclamate degli ultimi anni: "Shameless". La storia segue le vicende dei Gallagher, una famiglia disastrata in cui il padre Frank (William H. Macy) è un alcolizzato al quale la moglie ha lasciato sei figli da accudire. Che non possono fare affidamento sul genitore e devono cavarsela da soli.

Ambientata in una Chicago, ben lontana dal sole e dagli agi della California, la serie ha come protagonisti i Gallagher che vivono in un quartiere operaio in periferia dove, tra droga e violenza, la malavita dilaga e la disoccupazione ha raggiunto livelli altissimi.



Fiona Gallagher (Emy Rossum) - la figlia maggiore - nonostante la giovane età è il vero fondamento di questo sgangherato nucleo. Lip (Jeremy White), il secondogenito, è ottimo studente con grandi piani per il futuro mentre il fratello Ian (Cameron Monagham) invece, trascorre le sue giornate tra scuola, lavoro e una relazione segreta. Infine ci sono Carl (Ethan Cutkocky) e la sorella Debbie (Emma Kenney), i Gallagher più giovani.



I temi trattati in "Shameless" sono molto forti, anche se sviluppati in maniera divertente. Grazie alla stabile sceneggiatura, ricca di umorismo nero e pungente, la serie racconta di una comunità problematica che, con grande spirito di sopravvivenza e solidarietà, tira avanti nonostante le difficoltà di ogni giorno.