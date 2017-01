"U&D", faccia a faccia tra Francesco e Jessica

Jessica vorrebbe incontrare Francesco in privato, magari nel camerino, come è già successo con Teresanna che nel frattempo abbandona lo studio. Il tronista invece la invita a rimanere, dice di essere pronto al confronto e di non avere nulla da nascondere. D'altronde nega una ad una le "accuse" della corteggiatrice: "Si è inventata tutto, quelle cose non le abbiamo fatte".



Jessica aveva parlato di carezze e di dolci parole sussurrate all'orecchio. Ma il tronista mostra anche un certo nervosismo, tanto che con fare aggressivo attacca anche Tina Cipollari che invece difende la ragazza: "Io mi sono fatta la mia idea", replica l'opinionista. Intanto Jessica resta in piedi e non ha nessuna intenzione di sedersi di fronte a Francesco. "Maria non ci riesco, mi dispiace".