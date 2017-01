Garko: "Contro i paparazzi ho i miei cani"

foto LaPresse Correlati LE ULTIME NOVITA' DAL SET 15:50 - Venerdì 12 ottobre alle 23.30 nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". Intervista-verità a Gabriel Garko: “Devo la mia popolarità soprattutto alla fiction. E lo dico senza lo snobismo di tanti miei colleghi". Poi si parla di privacy: "La riservatezza della mia vita privata è la cosa cui tengo di più. Se un paparazzo entrasse in casa mia per rubare una foto? Sarebbe un problema suo. Nel mio giardino ci sono i cani e io sono armato!". - Venerdì 12 ottobre alle 23.30 nuovo appuntamento su Canale 5 con "". Intervista-verità a: “Devo la mia popolarità soprattutto alla fiction. E lo dico senza lo snobismo di tanti miei colleghi". Poi si parla di privacy: "La riservatezza della mia vita privata è la cosa cui tengo di più. Se un paparazzo entrasse in casa mia per rubare una foto? Sarebbe un problema suo. Nel mio giardino ci sono i cani e io sono armato!".

"Il mio lavoro è quello di far sognare gli spettatori. Il primo film della mia vita è stato King Kong, quello con Jessica Lange. Ero talmente impaurito che finii nascosto dietro al sedile del cinema", conclude l'attore.



Guendalina Tavassi e Ferdinando Giordano, star del Grande Fratello 11 e 12, commentano "Reality", il film di Matteo Garrone che ha vinto a Cannes il Gran premio della Giuria. “Emozionante, – commenta Ferdinando – Reality è bellissimo. Mi sono ritrovato nel protagonista del film, Luciano. Anch’io stavo per perdere il contatto della realtà prima di entrare nella casa!”. Guendalina Tavassi dice: “Bisogna restare coi piedi per terra. Con i soldi delle serate io sto mettendo su un negozio!”.