Elena di Dallas: "Voglio fare un sacco di soldi"

foto Ufficio stampa Correlati SCOPRI I NUOVI EWING

I VOLTI STORICI 12:44 - Dal 16 ottobre su Canale 5 arriva "Dallas", che svela come vanno le cose in casa Ewing, a trent'anni di distanza. Tanti graditi ritorni (Sue Ellen, J.R. e Bobby), ma anche nuovi personaggi. Tra questi Elena Ramos, interpretata da Jordana Brewster, che resterà coinvolta in un triangolo amoroso con i cugini Ewing. "Elena è una ragazza ambiziosa e vuole fare soldi - ha detto l'attrice - Ma non a costo della propria morale". - Dal 16 ottobre su Canale 5 arriva "", che svela come vanno le cose in casa Ewing, a trent'anni di distanza. Tanti graditi ritorni (Sue Ellen, J.R. e Bobby), ma anche nuovi personaggi. Tra questi, interpretata da, che resterà coinvolta in un triangolo amoroso con i cugini Ewing. "- ha detto l'attrice - Ma non a costo della propria morale".

Jordana Breswster confessa a di essere molto legata alla serie originale degli anni '80 e di essere onorata di far parte del cast del nuovo "Dallas".



"Quando sono stata presa è stato strano. Se sei intorno ai trenta (io ho 32 anni) non sei consapevole di chi interpretasse J.R. o Linda Gay - ammette - Per te è solo un motivetto (canta la sigla originale), ma fa intimamente parte del tuo background culturale. Mi sento davvero fortunata a prendere parte a quest'avventura, ad aggiungermi alla festa".



"Dallas", però, strizza l'occhio anche alla nuova generazione di spettatori, che non hanno mai visto la serie originale. "Penso che dovrebbero vederlo perchè è davvero un grande show, ricco di colpi di scena e molto divertente - racconta l'attrice - E' un family-drama che racconta senza fronzoli la realtà e le dinamiche tra i vari componenti".



E proprio Elena, il personaggio interpretato dalla Breswster, sarà contesa da cugini Ewing. "Sono protagonista di un triangolo amoroso con Christopher e John Ross, è molto divertente - svela - Christopher è simile a Bobby, moralmente è una brava persona, è ecologico. John Ross invece è per la trivellazione, è una persona atroce... E io sono nel mezzo e li amo entrambi. Potete biasimarmi?".