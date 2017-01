Kelly Brook strega in lingerie e pizzo

foto Nuts Correlati PHOTOSHOOT BOLLENTE 09:45 - Il costumino rosso fuoco intero, ma striminzito, annuncia il photoshoot bombastico di Kelly Brook per il magazine "Nuts". Anche se l'estate è finita e l'inverno è alle porte, la modella e presentatrice britannica 33enne non ha nessuna intenzione di coprirsi. Così eccola in lingerie di pizzo in versione sexy centaura e in bikini rosa con una pompa in mano. Forse per spegnere i caldi bollori. - Il costumino rosso fuoco intero, ma striminzito, annuncia il photoshootdiper il magazine "". Anche se l'estate è finita e l'inverno è alle porte, la modella e presentatrice britannica 33enne non ha nessuna intenzione di coprirsi. Così eccola in lingerie di pizzo in versione sexy centaura e in bikini rosa con una pompa in mano. Forse per spegnere i caldi bollori.

Kelly è una veterana della tv, tanto che già a 18 anni inizia a presentare programmi per i giovani sui canali. Dieci anni dopo, nel 2007, passa dall'altra parte e partecipa come concorrente a "Strictly Come Dancing", anche se dovrà lasciare il programma per la morte improvvisa del padre.



Nel 2008 diventa il quarto giudice della terza edizione di "Britain's Got Talent", ma viene licenziata una settimana prima della messa in onda. Adesso, dopo un aborto spontaneo nel 2001, Kelly è pronta a ripartire. Più sexy che mai.