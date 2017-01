Katia Pedrotti: "Sono incinta"

foto LaPresse Correlati ECCO IL PANCIONE 09:51 - Katia Pedrotti annuncia ufficialmente a "Visto" di essere in dolce attesa (al quarto mese di gravidanza) e parla a ruota libera del marito Ascanio Pacelli conosciuto durante la quarta edizione del Grande Fratello tra crisi matrimoniali e nuovi progetti: "Vogliamo un'altra femminuccia dopo Matilda, in tv non mi chiamano forse perché non accetto di spogliarmi e di fare scandali". annuncia ufficialmente a "" di essere in(al quarto mese di gravidanza) e parla a ruota libera del maritoconosciuto durante la quarta edizione deltra crisi matrimoniali e nuovi progetti: "Vogliamo un'altra femminuccia dopo Matilda, in tv non mi chiamano forse perché non accetto di spogliarmi e di fare scandali".

"Con la nostra primogenita ci è andata così bene che adesso io e Ascanio preferiremmo un'altra femminuccia, anche perché poi tra le due sorelline si creerebbe un legame più forte - racconta Katia - se invece arrivasse un maschietto saremmo ovviamente altrettanto felici, ma ci metteremmo subito al lavoro per un altro fiocco rosa".



La Pedrotti vorrebbe essere una mamma che lavora in tv: "Tipo Ilary Blasi, ma forse c'è un motivo per cui non mi chiamano più... Ho rifiutato i calendari e in tv ci vanno le ragazze che mostrano un po' di carne in più o quelle degli scandaletti. Non sono bacchettona e non giudico, ma io non sono così".



Con Ascanio non sono sempre state rose e fiori: "Per un periodo sono stata troppo presa a fare al mamma e il mio amore con Ascanio è andato un po' in crisi, ho capito l'errore e non lo rifarò. Siamo una coppia normalissima, che litiga e che ha problemi come tutte le coppie del mondo. Il fatto di esserci incontrati in un contesto come quello del Grande Fratello è stato per noi un evento straordinario, ma due persone sono destinate a incontrarsi, non è il luogo che conta".