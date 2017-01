Diciamo ce ci aspettavamo un risultato importante. Questo livello no. Devo ringraziare Adriano che ha emozionato noi e il Paese visti i milioni di telespettatori che lo hanno seguito. Voglio sottolineare come questo prodotto sia un regalo di Canale 5. Noi siamo una televisione commerciale e questo grande evento è stato offerto gratuitamente.In un momento in cui le nuove tecnologie portano sempre più concorrenza è solo la tv generalista, in questo caso commerciale, a tenere così tante persone davanti al video. Canale 5 è la prima rete in prime-time e tutti i nostri prodotti hanno grandi ascolti.



Il format del grande evento ha catturato il grande pubblico. Sarà ripetuto?

Il format va fatto quando l’evento in sé è un evento. Casi come Celentano, per il suo talento e per la sua storia, sono rari. Certo che se sarà possibile vorremo seguire questa strada e quindi proporre al nostro pubblico altri eventi.

Qual è stato il momento più bello tra i tanti?

Il momento più emozionante è stato quando mi sono trovato a cantare alcune delle sue canzoni insieme a tutta l’Arena di Verona. Questo può succedere solo con i grandi artisti. La grande sorpresa, per me, è stato conoscere Adriano. L’ho conosciuto come una persona che mi ha dimostrato correttezza e semplicità. Per questo ho vissuto con il cuore questo evento. Per cui, semplicemente, grazie Adriano.