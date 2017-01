Blake Lively: "Cucinare mi fa sentire sexy"

foto F magazine Correlati NOZZE SEGRETE 13:41 - Fisico mozzafiato e sorriso disarmante. Blake Lively si sta facendo strada nel mondo di Hollywood in punta di piedi. La tenacia di certo non le manca: è stata scelta da Oliver Stone per "Le Belve" - in uscita in Italia il 25 ottobre - e si è fatta sposare in gran segreto da Ryan Reynolds, ex della Johansson, prendendolo per la gola. "Cucinare mi fa sentire sexy - ammette - Se poi lo fai con la persona amata è il massimo dell'erotismo". - Fisico mozzafiato e sorriso disarmante.si sta facendo strada nel mondo di Hollywood in punta di piedi. La tenacia di certo non le manca: è stata scelta da Oliver Stone per "" - in uscita in Italia il 25 ottobre - e si è fatta sposare in gran segreto da Ryan Reynolds, ex della Johansson, prendendolo per la gola. "- ammette - Se poi lo fai con la persona amata è il massimo dell'erotismo".

Blake si è sposata in gran segreto lo scorso 9 settembre con il collega Ryan Reynolds e sembra sentirsi a suo agio nel ruolo di donna di casa. "Cucinare è una delle cose più sensuali che ci siano - confessa a "F" - I profumi inebrianti, le sensazioni tattili, i sapori, la creatività: quando si sta ai fornelli è tutto amplificato. Se poi di cucina con la persona amata si arriva al massimo dell'erotismo non svelato, silenzioso, attraente".



Una passione che la Lively coltiva da sempre e che non manca di approfondire quando viaggia all'estero. "Mi piace sperimentare. Quando viaggio in Paesi stranieri ne approfitto per prendere lezioni di cucina - svela - L'ho fatto in Thailandia, in India e in Francia. Ammetto che mi mancano ancore le specialità italiane: saranno la mia prossima sfida, non vedo l'ora".