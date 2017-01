Riccardo lotta per entrare ne "La Scimmia"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati TUTTE LE LEZIONI

Sarà il 19enne di Arezzo Riccardo Maria Tesolin a sfidare l'ultimo allievo in classica de "La Scimmia". Marco è uno dei sei studenti "sospesi" dopo la prima puntata ed è stato scelto per sfidare uno dei 16 ragazzi dentro la scuola. Se vince la sfida entrerà di diritto ne "La Scimmia" e si avrà il primo eliminato. Appuntamento a sabato 13 ottobre alle 14 su Italia 1 con la puntata condotta da Giulia Bevilacqua. Ospiti speciali I Soliti Idioti.

"Sono nato a Milano, ho vissuto a Bergamo e circa 10 anni fa mi sono trasferito in Toscana, dove viveva l'attuale marito di mia madre. - racconta Riccardo - I miei genitori, infatti, si sono separati quando avevo circa tre anni. Come ho detto sopra mi sono trasferito ad Arezzo, dove vivo con mia mamma, suo marito, Gianni, mio fratello gemello e mia sorella, Carlotta, che ha 11 anni".



"Mi ritengo molto fortunato perché questa città mi ha fatto conoscere persone per me molto importanti. - continua - Infatti, essendo una piccola città, ed essendo noi due gemelli, molti ragazzi ci conoscono, così abbiamo sempre l'occasione di divertirci. Ho frequentato il Liceo Scientifico Francesco Redi, fino a quest'anno. Purtroppo sono stato bocciato e quindi non ho avuto la possibilità di diplomarmi. La scuola ha rappresentato il mio più grande fallimento ed è per questo motivo che voglio sfruttare quest'occasione per rifarmi e vendicare il grande odio nei confronti della professoressa che mi ha voluto bocciare".