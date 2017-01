Jemima Kirke, topless col pancione

foto Vice Correlati MAMMA PROVOCATRICE 10:57 - Col pancione e in topless. Jemima Kirke, la sqauttrinata Jessa Johansson della serie tv "Girls", si fa immortalare da Richard Kern per il magazine "Vice" con le sue rotondità. L'attrice 27enne ha già un figlio di dieci anni e adesso è in attesa del secondo. "La cosa più bella che posso augurare ai miei bimbi è di essere dolci con le donne", dice. - Col pancione e in topless., la sqauttrinatadella serie tv "", si fa immortalare da Richard Kern per il magazine "" con le sue rotondità. L'attrice 27enne ha già un figlio di dieci anni e adesso è in attesa del secondo. "La cosa più bella che posso augurare ai miei bimbi è di essere dolci con le donne", dice.

Ha cominciato a recitare per caso (un suo amico regista non aveva i soldi per pagare un'attrice e ha pensato a lei) come per caso ha trovato l'amore. Suo marito, infatti, l'ha conosciuto in uno studio medico: "Avevo la brochite, ho visto questo tizio che mi piaceva e gli ho lasciato il mio numero".



E' diventata mamma giovanissima, a 17 anni, e proprio per questo Jemima non ha nessuna intenzione di essere una madre ossessiva: "Vorrei che i miei figli si sentissero sempre indipendenti. Io sarò la loro guida o se avranno bisogno di me, ma non ho intenzione di dire loro cosa devono fare".