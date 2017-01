Puntata esplosiva a "Colorado"

foto Olycom Correlati BELEN, SCOLLATURA PERICOLOSA 12:08 - Eccezionalmente mercoledì 10 ottobre, alle 21.10 su Italia 1, quarto appuntamento con lo show comico "Colorado". Conducono Belen Rodriguez e Paolo Ruffini. Una puntata esplosiva che vedrà susseguirsi sul palco i Turbolenti, in una versione inedita di "angeli custodi", il diplomatico russo (Alessandro Bianchi) e il suo traduttore Achille, e Marco Bazzoni, nei panni del cantante Gianni Cyano accompagnato dall’eccentrico maestro Cristian Catenato. - Eccezionalmenteottobre, alle 21.10 su, quarto appuntamento con lo show comico "". Conducono. Una puntata esplosiva che vedrà susseguirsi sul palco i, in una versione inedita di "angeli custodi", il(Alessandro Bianchi) e il suo, e, nei panni del cantante Gianni Cyano accompagnato dall’eccentrico maestro Cristian Catenato.

E ancora, la comicità surreale di Carlo Bianchessi, le amnesie del parlamentare Mario (Michelangelo Pulci) e i monologhi sugli uomini di oggi di Barbara Foria.



In scena anche i Fichi d’India, in versione "calcistica", i Gem Boy, in veste di super eroi, e il grande monologhista Fabrizio Casalino. Fa da trait d'union tra gli sketch degli artisti che si alternano sul palco, un corpo di ballo molto originale formato da Krizia Picci, Veronica Sormani, Romina Carancini e Veronica Lepri.