Guendalina: "Daniele mi tradiva"

Dopo due anni di matrimonio è finito l'amore tra Guendalina Canessa e Daniele Interrante. L'ex gieffina ha scoperto che il marito aveva un'altra relazione. "Ma non è finita solo per questo - dice a Pomeriggio Cinque - è stata anche colpa mia perché non lo ascoltavo più forse presa da me stessa". Tra le lacrime però Guendalina promette: "Daniele potrà vedere la nostra bambina Chloe come e quando vorrà. E' un padre stupendo".

Guendalina e Daniele si sono sposati nell'aprile del 2010 e poi hanno avuto una bambina a luglio dello stesso anno.



"La figlia che volevamo e che avevamo programmato - racconta Guendalina -. E' stato come un colpo di fulmine quando sono uscita dalla Casa del Grande Fratello, ho scelto lui e lui voleva avere una figlia con me e anche io. L'abbiamo programmato e abbiamo avuto Chloe".



"Ma dopo la nascita sono subentrati dei problemi di Daniele molto personali e privati e purtroppo hanno portato a fare sgretolare il nostro rapporto - continua -. Vivevo in una campana di vetro, mi occupavo solo di nostra figlia e quando arrivava a casa stavamo insieme, un film, le coccole, cose normali. Sono fiera di aver scelto lui e di aver fatto una bambina con lui perché è un padre incredibile e fantastico. Oggi a 31 anni preferisco stare sola piuttosto che stare con una persona che non è sincera fino in fondo o che ha detto delle bugie".



"Tutto il casino è scoppiato a maggio - rivela -. Ma ad aprile avevo avuto delle avvisaglie, non credo mai alle voci e se ho davanti una persona che amo credo a lui. Ma poi ho appurato che lui aveva un'altra e sono andata fino in fondo, ho avuto dei testimoni che con il cuore in mano mi hanno riferito certe cose. C'erano tra noi problemi già prima perché io non sono perfetta, ho dei difetti anche. Era un periodo presa da me stessa tra cui il mio negozio da aprire e avevo smesso di ascoltarlo. Non do la colpa a questa donna però una cosa la voglio dire: non mettetevi mai con un uomo sposato che ha dei figli!".



"Questa estate abbiamo fatto una vacanza insieme - conclude - lui ha aspetti un po' nascosti che non vuole esternare né con il suo migliore amico né con sua madre. Oggi noi ci abbracciamo anche davanti a Chloe che è ancora piccolina e non si è accorta di niente. Inizialmente l'ho lasciato io e poi lui in seguito a una crisi personale. Gli uomini vanno e vengono, ho sempre amato l'amore. Lui può vedere la bimba ogni volta che vuole e tutti i giorni perché io non voglio che i figli paghino gli errori della coppia".