Demi Lovato: "Dopo il rehab ho fatto pulizia"

Sorridente e solare, Demi Lovato appare in gran forma sulla copertina di "Teen Vogue". Un periodo davvero fortunato per la cantante che ha conquistato un posto nella giuria di "X Factor" e si prepara ad uscire con il suo quarto album. In passato, però, ha dovuto affrontare momenti bui, entrando in riabilitazione. Quell'esperienza, però, le ha insegnato a riconoscere i veri amici e a creare rapporti meno superficiali con le persone.

Demi è entrata quest'anno nella giuria di "X Factor" al fianco di Britney Spears, L.A. Reid e Simon Cowell. Un'avventura che la entusiasma moltissimo, soprattutto per il rapporto che ha instaurato con i concorrenti: "Li aiuto a prepararsi mentalmente a quello a cui stanno andando incontro, tutte quelle cose che ho dovuto affrontare anch'io".



L'ex stellina Disney è infatti entrata in rehab per problemi di bulimia e autolesionismo. "Per molto tempo mi sono imposta di essere qualcuno che non ero, è stato frustrante. Quando sono uscita dalla riabilitazione mi sono detta 'Sono umana, ho avuto dei problemi ma sono pronta a condividerli' - ha confessato a "Teen Vogue" - Quindi ho ricominciato a lavorare sui legami autentici".



Una "pulizia" che ha allontanato tutte quelle persone che le stavano intorno solo per interesse personale. "Una volta uscita dalla clinica ho acceso il mio telefono e c'erano solo quattro messaggi. E stato un brutto colpo".