Un calendario speciale per ricordare Simoncelli

Mediafriends e Sport Mediaset con la partecipazione di San Carlo Gruppo Alimentare SpA presentano il calendario "Route 58 - In viaggio con Sic", in edicola da venerdì 12 ottobre al costo di 7,90 euro. Un modo per ricordare in maniera creativa e affettuosa il pilota di MotoGp Marco Simoncelli, scomparso, in un tragico incidente, lo scorso 23 ottobre, sul circuito di Sepang in Malesia. I proventi andranno in beneficenza per una casa famiglia.

Il 58 era il numero che SuperSic aveva scelto per gareggiare. Mediafriends, attraverso il sito www.mediafriends.it, ha chiesto ai fan del campione di inviare foto con il numero 58, ritratto ovunque lo trovassero: numeri civici, autobus, cartelli stradali, disegni sulla sabbia. In redazione sono arrivate oltre 6mila foto. Le più originali e divertenti sono diventate le immagini che accompagnano i dodici mesi del calendario “Route 58 – in viaggio con Sic”.



I proventi dalla vendita del calendario andranno alla Fondazione Marco Simoncelli, allo scopo di finanziare un progetto che prevede la ristrutturazione, a Coriano, di un vecchio albergo per trasformarlo in una casa famiglia destinata all’accoglienza dei ragazzi disabili.



Rossella e Paolo, genitori di Sic e fondatori della Fondazione Marco Simoncelli, hanno sposato con entusiasmo l’idea del calendario, commentando: “Condividere il ricordo di Marco con chi lo porta nel proprio cuore, attraverso la spontaneità d’immagini estemporanee e autentiche, è in fondo, come tracciarne un ritratto fedele”.