Movimento Studentesco contro "La Scimmia"

13:43 - Continua il successo del primo learning show di Italia 1 "La Scimmia". Una scuola molto speciale composta da 16 allievi in cerca di riscatto e con la possibilità di studiare con professori eccellenti. Ma il Movimento Studentesco romano non ha apprezzato l'esperimento. Infatti sui muri delle scuole sono comparse scritte come: "Liberi di vivere, mai in gabbia come scimmie".

"Ci fa inorridire che l’istruzione e gli esami di maturità vengano trattati come giochi per fare audience,- spiegano a Il Corriere della Sera Andrea Moi e Edoardo Melmeluzzi, dirigenti romani del Movimento Studentesco Nazionale - quando rappresentano i percorsi principali per la crescita di ogni uomo. Chiediamo che il reality 'La Scimmia', diseducativo e offensivo, venga subito chiuso e che gli studenti che hanno preso parte al programma, siano mandati in dei veri istituti di istruzione e non sotto i riflettori dove vengono solamente umiliati ed illusi".



Insomma il programma fa già discutere eppure l'intento didattico ed educativo è evidente. La scuola de 'La Scimmia' regala una preziosa occasione ad alcuni ragazzi provati dalla vita e da vicissitudini familiari per cercare di dare una svolta non solo culturale ma anche umana. Eppure alcuni "colleghi" sembrano non apprezzare il learning show.



"La Scimmia" è visibile su Italia 1 ogni sabato alle 14 e striscia quotidiana lunedì-venerdì alle 17.45. Si possono seguire le vicende dei ragazzi iscrivendosi alla pagina fan su Facebook, tramite il twitter ufficiale @lascimmiaweb e il sito www.lascimmia.mediaset.it. C'è anche una radio ufficiale del programma "RadioScimmia" ascoltabile gratuitamente anche da mobile e da Web.