"La mia sorpresa musicale è The Winner Is"

Dopo una lunga vacanza tra Corsica e America, con suo figlio Edoardo, Gerry Scotti scalda i motori per un grande ritorno. Il conduttore sarà al timone di "The Winner Is". "Il cantante di turno si esibisce e gli vengono offerti dei soldi per ritirarsi. Lui, però, può rifiutarli o andare avanti", spiega a Tv Sorrisi e Canzoni. Partenza prevista a novembre, il sabato sera su Canale 5 quando finirà "C'è Posta per Te".

"Ma sarà anche un po' reality - racconta - perché assisterò i cantanti e le famiglie nel momento della scelta. A giudicare gli artisti saranno 100 giurati. Più Rudy Zerbi, una sorta di presidente di giuria. 'The Winner Is' ha il coraggio di essere ciò che gli altri talent non ammettono di essere. Credi nel tuo sogno? Fino a che punto? A che cosa saresti pronto a rinunciare? Perché di questo si tratta. Non solo nei talent, anche nella vita".



Gerry sarà impegnato poi con "The Money Drop" e "Italia'S Got Talent" da gennaio.