Diego: "Grazie a Maria ho ritrovato la famiglia"

Diego Ciaramella è il terzo tronista di "Uomini e Donne", arrivato a sorpresa quando il programma era già iniziato da qualche giorno. "Sono a Uomini e Donne per trovare la donna della mia vita, ma questo programma mi ha già fatto un regalo immenso: farmi riconciliare definitivamente con la mia famiglia" spiega Diego a "Di Più Tv". Il 34enne aveva infatti abbandonato la famiglia a 17 anni, per andare a vivere a Londra. è il terzodi "", arrivato a sorpresa quando il programma era già iniziato da qualche giorno. "Sono a Uomini e Donne per trovare la donna della mia vita, mami ha già fatto un regalo immenso:definitivamente" spiega Diego a "Di Più Tv". Il 34enne aveva infatti abbandonato la famiglia a 17 anni, per andare a vivere a Londra.

"Per colpa mia ho sempre avuto un rapporto molto contrastato con mamma e papà - continua - Loro non mi hanno mai fatto mancare nulla, ma io li ho delusi più volte. La prima è stata quando ho smesso di studiare e di punto in bianco mi sono trasferito a Londra".



Dopo l'esperienza nella capitale il 34enne ha iniziato a lavorare nei villaggi turistici come istruttore di golf. Grazie a questo impiego è riuscito a realizzare il suo sogno: aprire un locale a Napoli. Ma il rapporto con la sua famiglia andava sempre peggio



"Pur vivendo nella stessa città ho continuato ad escluderli dalla mia vita - racconta - A un certo punto, però, ho sentito che mi mancava qualcosa. Volevo una donna con cui costruire una famiglia, quella famiglia da cui ero sempre fuggito. Uomini e Donne è l'occasione giusta per trovarla".