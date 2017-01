Le nuove ricette di Tessa Gelisio in un libro

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:10 - Il 16 ottobre in tutte le librerie esce "Le Nuove Ricette di Cotto e Mangiato" di Tessa Gelisio (edito da RTI con il marchio Fivestore). Non solo ricette originali ma elargisce consigli su come approcciarsi in cucina e nel fare la spesa. Un nuovo modo di soddisfare il palato nel rispetto della salute e dell’ambiente. Una rivoluzione del gusto, che ruota attorno ai tre punti cardine di Cotto e Mangiato: cucina pratica, veloce e di effetto. - Il 16 ottobre in tutte le librerie esce "" di Tessa Gelisio (edito da RTI con il marchio Fivestore). Non solo ricette originali ma elargisce consigli su come approcciarsi in cucina e nel fare la spesa. Un nuovo modo di soddisfare il palato nel rispetto della salute e dell’ambiente. Una rivoluzione del gusto, che ruota attorno ai tre punti cardine di Cotto e Mangiato: cucina pratica, veloce e di effetto.

Non poteva che essere la Gelisio ad interessarsi di benessere alimentare visto il suo straordinario impegno verso l’ambiente, la natura e lo sviluppo eco-sostenibile. Presidente di forPlanet Onlus, associazione che raccoglie fondi per patrocinare progetti di recupero e preservare habitat a rischio, Tessa Gelisio è molto attenta e severa (prima di tutto con se stessa) rispetto agli stili di vita che salvaguardano noi e l’ambiente.



Il libro in uscita il 16 ottobre prosegue la saga di Best Sellers di Cotto e Mangiato, la rubrica più letta in Italia, che dal 2009 ad oggi ha venduto e continua a vendere milioni di copie, quanti sono gli italiani appassionati allo stile comunicativo di Cotto e Mangiato, che amano la buona cucina, la semplicità nella preparazione e un occhio di riguardo alla qualità e al portafoglio.



Questi i punti di forza del brand Cotto e Mangiato, che Fivestore (il marchio di Mediaset leader nel settore del merchandising e publishing TV) trasferisce dalla editoria televisiva alla carta stampata, grazie ad una consolidata esperienza nella comunicazione integrata. Risultati eccellenti anche per la piattaforma web, dove “Cotto e mangiato” vive parallelamente un grande successo. Sono oltre 440 mila gli iscritti alla pagina ufficiale Facebook di Cotto e Mangiato che partecipano attivamente inviando le proprie ricette, commenti e consigli utili, di cui Tessa fa spesso uso nel proprio programma. Dalla community web nasce “Cotto e mangiato – Le ricette dei fan”, il primo “social book” nato direttamente dalla Fanpage di Facebook, un successo eccezionale che conta già due edizioni all’attivo (Fivestore, 2011 e 2012). Un successo che ha varcato i confini nazionali conquistando il Premio Digital Comunication Award 2012 a Berlino nella categoria “Innovazione dell’anno”.



In Tv “Cotto e Mangiato” va in onda quotidianamente alle 12.50 in coda al Tg di Italia 1. Dal 22 ottobre invece si parla di “I menù del giorno di Cotto e Mangiato” in cui la conduttrice presenta un pranzo completo dall’antipasto al dolce con le migliori ricette di archivio. Oltre ai due appuntamenti su Italia 1 Tessa Gelisio è settimanalmente in onda con “Pianeta Mare” su Rete 4, programma di cui è volto da dieci stagioni, dedicato al mare, ai suoi segreti e alle sue suggestioni.