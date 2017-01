La media ponderata dell'intero programma è stata di 8.918.000 telespettatori con il 31,8% di share. Con "Rock Economy" Canale 5 ha messo a segno il miglior risultato di prime time degli ultimi cinque anni, considerando tutti i generi televisivi.



Gli ascolti tv registrati rappresentano "un risultato eccezionale, ancor più in uno scenario unico come l'Anfiteatro e conferma che Adriano ha grande carisma". Lo dichiara Gianmarco Mazzi, 'anima' dell'organizzazione di questo concerto-evento insieme al Clan Celentano. Mazzi sottolinea l'entusiasmo che ha percepito nella folla all'Arena, "ho visto tantissimi concerti di tantissimi artisti, ma prima d'ora non mi era mai capitato di vedere tanta spasmodica attesa. Sarà stato per la lunga assenza, certo è che ieri Adriano ha subito colto il segno tra le migliaia di persone che erano lì e che aspettavano questo momento".



Mazzi parla di una sorta di "estasi di massa, qualcosa di clamoroso, il carisma di questo artista lo rende quasi leggendario". E attribuisce a un insieme di elementi il grande successo: il tempo passato dall'ultimo concerto Rai di Celentano, la scenografia, la produzione eccezionale, le riprese aeree, la qualità della musica. "C'è stato come un brivido di emozione nella gente", aggiunge. E per stasera annuncia "tanta musica, come era del resto nelle intenzioni di Adriano, e con qualche sorpresa artistica". Su quest'ultimo aspetto non dice di più se non che "non necessariamente legata a un ospite, sarà qualcosa di molto, molto particolare e, come sempre, sorprendente da parte di Celentano".



PIER SILVIO BERLUSCONI: "GRAZIE, MI HAI EMOZIONATO"

"Grazie Adriano, ieri sera con la tua musica mi hai emozionato. E con me hai emozionato tutta l’Italia". Così il vicepresidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, commenta la prima puntata di "Rock Economy". "Con il tuo talento coinvolgente e la tua sincerità espressiva sei riuscito a toccare il cuore di milioni di persone e di tante diverse generazioni - continua -. Mai nessun concerto dal vivo in prima serata tv, nemmeno delle più grandi star internazionali, ha raggiunto questo livello di interesse e di ascolti. Ma oggi le mie non sono parole soltanto professionali, sono parole di vera stima e affetto personale. Grazie Adriano, non vedo l’ora che sia stasera".



DONELLI: "CELENTANO HA RIUNITO NONNI, GENITORI E NIPOTI"

"Adriano Celentano ha regalato agli italiani una serata indimenticabile, che resterà a lungo nella memoria di milioni di famiglie. . Ha dichiarato Massimo Donelli direttore di Canale 5 - Il suo primo concerto all’Arena di Verona, trasmesso in diretta da Canale 5, ha, infatti, riunito davanti alla tv - come certificano i dati Auditel - nonni, genitori e (che bello!) nipoti, confermando che Adriano è un amatissimo artista transgenerazionale. Quando ha intonato 'Il ragazzo della via Gluck' accompagnandosi con la chitarra, l’Arena di Verona è stata percorsa da un’emozione molto forte. E tutta la grande platea di Canale 5 ha cantato con lui. Non basta. Il successo di ieri sera fa registrare il dato d’ascolto di prime time più alto della rete dal 2007 a oggi. Questo exploit, per il quale va un sentito grazie ad Adriano, rappresenta il culmine di una stagione per Canale 5 fin qui fortunatissima e vincente; e consolida il primato assoluto della rete su tutti i target. Confermando, una volta di più, che solo la tv generalista può aggregare vaste platee e regalare straordinarie emozioni (gratis) ai telespettatori italiani”.