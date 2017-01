Boicottato lo show televisivo di J.Lo

12:09 - "The Foster", la nuova serie tv dell'ABC prodotta da Jennifer Lopez, non è ancora andata in onda ma l'associazione anti-gay "One Million Moms" è già sul piede di guerra. L'ente accusa infatti la serie - che vede protagoniste Stef e Lena, una coppia di lesbiche - di minare le radici della famiglia tradizionale, proponendo un modello sovversivo. Qualche mese fa, per le stesse ragioni, lo Utah aveva censurato la serie "The New Normal".

"One Million Moms non è convinta che siano date le giuste spiegazioni su come siano concepiti biologicamente i bambini - si legge sul sito dell'associazione - Questo materiale non è accettabile per uno show indirizzato alle famiglie. Stronchiamo la cosa sul nascere".



"The Foster" racconta le vicende di Stef (Teri Polo) e Lena (Sherri Saum), una coppia di donne che decidono di avere un bambino. A completare il nucleo Brandon (David Lambert), il figlio biologico di Stef, e la turbolenta teen-ager Callie (Maia Mitchell).



"The Foster" non è il primo show televisivo a finire nell'occhio del ciclone per aver dipinto un tipo di famiglia non tradizionale. Qualche tempo fa era stata la volta della serie della NBC "The New Normal", anch'essa incentrata sulle vicende di una coppia di gay, censurata nello Utah dalla Chiesa mormone.