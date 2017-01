Il ciclone Celentano su "Rock Economy"

BAGARINI IN AZIONE PRIMA DEL CONCERTO

"Compro biglietti, compro biglietti...". Tanti i bagarini in azione all'esterno dell'Arena di Verona, avvicinano gruppi di fan chiedendo se hanno biglietti da vendere così da poterli poi ricollocare a prezzi maggiorati a chi ne è sprovvisto.



PRO E CONTRO DELL'ECONOMIA

"Ideali sociali, valori economici centrali, una società che deve mettere al centro la vita umana, una società che rinuncia alla folle corsa al consumo". Inizia così lo show evento. Le voci sono di Cristina Bianchini, giornalista del Tg5, e dell'attore Valerio Amoruso, su un testo di Rifkin e Latouche.



OVAZIONI ALL'INGRESSO E PARTE "SVALUTATION"

Adriano entra con un cappello di lana e vestito minimal. La scenografia imponente riproduce un enorme cortile con un angolo dove c'è un bar. Il primo brano è "Svalutation", poi rock 'n roll di "Rip It Up", "Si è spento il sole" e "La cumbia di chi cambia".



PLATEA DI VIP

Inquadrati spesse volte dalla regia e in mezzo alla platea ci sono vip e amici: Marco Mengoni, Paolo Bonolis con la compagna, Paola Perego, Gigi D'Alessio con Anna Tatangelo, il cantautore Ivano Fossati, la figlia del Molleggiato Rosita, l'autore Mogol e Al Bano.



"L'EMOZIONE NON HA VOCE" DEDICATA A GIANNI BELLA

"Dedico questa canzone che canterò adesso al mio amico Gianni Bella che con un altro amico, Mogol, hanno scritto questa canzone". Adriano canta una delle canzoni più belle del suo repertorio.



"IO SONO UN UOMO LIBERO" E ADRIANO SI SIEDE

"E' un pezzo più difficile degli altri infatti mi siedo qui a farlo". Così Celentano presenta il brano scritto per lui da Ivano Fossati. "Scelgo di camminare in silenzio accanto a te vita mia che sono un uomo libero in questo mondo"



BONOLIS: "SE NON MI CANTI QUESTA CANZONE TI TIRO DIETRO QUALCOSA"

Celentano intona uno dei suoi brani più belli "Pregherò", cover italiana di "Stand By Me" e con un gioco di luci il palco si trasforma in una chiesa. Per presentare la canzone dice: "Bonolis mi ha detto se non mi canti questa ti tiro dietro qualcosa".



"NON SI PARLA PIU' DI CRESCITA" E ADRIANO SI INTERROMPE

"Non si sente più parlare di crescita, tutti la invocano e nessuno riesce a spiegarsi in che modo crearla. Personalmente credo sia subordinata a una drastica invasione di marcia dell'uomo, senza la quale è impossibile venirne fuori. E' una mia idea e io posso anche sbagliare. Penso che..." e poi Adriano si ferma all'improvviso "C'è una interruzione da fare per forza di cose" e si dirige al bancone del bar per consultare un computer e cantare una canzone.



"IL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK" ACCENDE L'ARENA

Dopo qualche minuto passato dietro le quinte, si aprono i portoni centrali del palcoscenico e con una chitarra in mano Adriano canta "Il ragazzo della Via Gluck" e il pubblico impazzisce letteralmente cantando all'unisono ogni parola.



"COME FA UN OPERAIO A SPENDERE SE NON ARRIVA A FINE MESE?"

Ospiti al bar di "Rock Economy" l'economista francese Jean-Paul Fitoussi e Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo. "In Europa abbiamo un sistema di governance - dice Fitoussi - che non risponde ai cittadini e abbiamo dei governi nazionali che non hanno più potere. I popoli europei hanno perso il futuro. Per i nostri figli questo non va bene. Se lasciamo la società in questo stato di diseguaglianza la democrazia sarà finita". Celentano fa i complimenti all'economista: "Tu parli chiaro". E poi chiude: "Come si fa a dire agli operai 'voi dovete spendere! quando invece non ci sono i soldi per arrivare a fine mese e aumentano le tasse?".



IRRUZIONE DI MORANDI CON "SCENDE LA PIOGGIA"

Bussa all'improvviso alla porta Gianni Morandi e irrompe sulla scena con il suo grande successo "Scende la pioggia". Poi Morandi si siede assieme agli economisti salvo poi prendere in mano la situazione quando ascolta i 'basta canta' del pubblico. Si alza e con Adriano intona poi 'Ti penso e cambia il mondo'. "Stiamo improvvisando completamente è saltata tutta la scaletta - dice a un certo punto Morandi che prende in mano lo spettacolo -. Ho visto l'inizio dello spettacolo e tutti erano felici e contenti a cantare con te finalmente dopo 20 anni. L'altro giorno mi hai detto 'Ma dove sta la novità che io canti?' Ma come? guardali come sono contenti!". E poi duettano su "A Woman in Love".



IL BIS SOLO PER I FAN E L'ARENA

Spente le telecamere di Canale 5, Adriano viene chiamato a gran voce dai fan e lui non si sottrae. Il cantante offre come bis "Rock Around the Clock" e la platea si scatena. Infine lo speaker annuncia "la seconda serata avrà inizio tra 20 ore e circa 10 minuti"