foto Ufficio Stampa Mediaset

16:49

- “Forum”, in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 11.00, torna in diretta dal 9 ottobre. A questo proposito, Rita Dalla Chiesa dichiara: "Andare in diretta è importantissimo per avere una finestra sul mondo e sull'attualità e per avere interazione con chi ci segue. Grazie a tutti per l’aiuto e il supporto che ci è stato dato".