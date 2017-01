Celentano fa lezioni di "Rock Economy"

foto LaPresse Correlati LA DIRETTA STREAMING 21:44 - Cinque mesi di preparazione, nove settimane di prove tra Asiago e Verona, mille ore di produzione di contenuti video e grafici,18 chilometri di cavi all'interno dell'anfiteatro, un impianto audio da 100mila watt. Sono solo alcuni dei numeri di "RockEconomy" di Adriano Celentano in onda su Canale 5 in diretta dall'Arena di Verona alle 21 l'8 e il 9 ottobre. E' il ritorno live dell'artista dopo 18 anni di assenza dal palcoscenico. - Cinque mesi di preparazione, nove settimane di prove tra Asiago e Verona, mille ore di produzione di contenuti video e grafici,18 chilometri di cavi all'interno dell'anfiteatro, un impianto audio da 100mila watt. Sono solo alcuni dei numeri didiin onda su Canale 5 in diretta dall'Arena di Verona alle 21 l'8 e il 9 ottobre. E' il ritorno live dell'artista dopo 18 anni di assenza dal palcoscenico.

Lo spettacolo live impegna più di 300 tecnici per la gestione dei movimenti di scena, con 130 motori, Adriano Celentano sul palco è accompagnato da una "superband" come l'ha chiamata Claudia Mori: 18 musicisti, 20 vocalist, 25 performer. Mediaset riprende le due serate con 13 telecamere, di cui due speciali aeree collocate di quattro gru a 47 metri d'altezza e su un elicottero. Le due serate saranno trasmesse anche in diretta radiofonica da Rtl 102.5. Dall'ultimo concerto live, uscirà un cd ed anche un dvd dello spettacolo. "Speriamo di fare in tempo - ha spiegato Claudia Mori - Sono oltre quattro ore di spettacolo non so se il dvd, che sarà prodotto dal Clan, uscirà in tempo per Natale".



Qualche conferma, come la presenza di Gianni Morandi unico cantante ospite delle due serate, e tanto mistero ancora per l'atteso ritorno di Celentano. Di certo offrirà al pubblico "due spettacoli completamente diversi - dice Claudia Mori -. Due ore abbondanti di spettacolo con due sole interruzioni". Morandi e Celentano "insieme canteranno due canzoni per sera, una è 'Ti penso e cambio il mondo'". Confermata anche la presenza dell'economista francese Jean-Paul Fitoussi e di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo. Niente sugli ospiti della seconda serata - "Beppe Grillo e Dario Fo non sono mai stati presi in considerazione" - e le canzoni. Pare scontato, a scanso di sorprese, che Celentano proporrà in ambedue gli spettacoli qualche brano cui è molto affezionato, come "Il ragazzo della via Gluck" o "Azzurro", o "Mondo in mi settima" (la seconda sera). Canzoni storiche ma anche alcune mai cantate dal vivo, che fanno parte degli ultimi quattro-cinque album, "che hanno venduto 10 milioni di copie", sottolinea Claudia Mori.



"Se vi dicessi tutto Adriano mi sparerebbe e neanche morta poso dirvi se fa il monologo", chiosa con una battuta, che ha raccontato come il marito sta affrontando questo ritorno, con un lavoro cominciato a maggio le prime prove a luglio: "Da parte di Adriano c'è grande impegno, come sempre nei suoi lavori, ma anche grande curiosità perché non fa un concerto live da 18 anni ed il contatto con il pubblico gli manca".



Un Celentano che si sente quasi spettatore di se stesso, per usare le stesse parole della moglie: "Cantare dal vivo è una cosa diversa da uno spettacolo televisivo, molto più bello e Adriano sta affrontando questa cosa con grande umiltà".