Lotta di tasse a "Quinta Colonna"

- Lavoratori: dipendenti pubblici, privati o autonomi. Chi sente maggiormente la pressione fiscale e chi evade più tasse? Quanto gravano gli sprechi della politica sulle tasche degli italiani? Paolo Del Debbio affronta questi interrogativi nel nuovo appuntamento con "Quinta Colonna", il programma di Videonews in onda lunedì 8 ottobre, in prima serata, in diretta su Retequattro.