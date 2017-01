"Kubrick", una storia porno... tutta da ridere

Una stagione pilota sfruttando le potenzialità della Rete (e quelle di un canale bene avviato su YouTube come quello di The Jackal) per buttare un sasso nello stagno e vedere se le televisioni si accorgono di loro opppure, meglio ancora, se si riesce ad aprire un nuovo fronte di rapporto tra il web e la tv dove sia il primo a guidare.



Per adesso il tam-tam ha funzionato bene, al punto che all'anteprima al Roma Fiction Fest si è dovuta fare una seconda proiezione fuori programma per accontentare tutto il pubblico accorso. "L'idea nasce direttamente all'interno di Magnolia Fiction - spiega Bessegato che ne è il responsabile editoriale -. Questo del porno ci sembrava un tema interessante. A cui i media danno sempre spazio e che poteva suscitare interesse".



Interesse per parlare poi di altro. "Il soggetto è il porno ma si parla di lavoro. Il porno è molto presente però non l'argomento principale. Il vero argomento è la crescita umana e professionale di tre ragazzi nati nel decennio sbagliato. La pornografia diventa uno strumento come un altro per raccontare una generazione di artisti che ha difficolta a esprimersi".



Strumento anche per far molto ridere, perché la serie è prima di tutto comica, anche se ovviamente il tema impone situazioni e linguaggi al limite. "Il linguaggio doveva per forza di cose essere abbastanza esplicito - spiega uno dei protagonisti, Dario Aita -, con situazioni che affrontano senza troppi giri di parole atti e pratiche sessuali. Però non si sfocia mai nel volgare o nel gratuito e comunque non tutto deve essere evidente ma si può anche accennare, alludere...".



Questo non toglie che risate (e imbarazzi) ci siano stati anche sul set. "In almeno due occasioni - spiega Aita -. La prima è la scena del provino, dove gli aspiranti porno attori si devono masturbare di fronte ai tre registi che cercano la loro star. La scena è stata girata con noi che davvero eravamo di fronte a questi e vi assicuro che le nostre facce sbigottite e imbarazzate sono assolutamente... vere! La seconda invece è quando un attore deve simulare un orgasmo: l'abbiamo girata in strada, con questo che urlava e la gente che ci guardava...".



Malizia, (un po' di) nudo e ironia. La miscela potrebbe essere vincente. Ma qual è l'obiettivo di "Kubrick"? "Farci notare in primis - spiega Bessegato -. Kubrik è costata, la diamo gratis, l'unica cosa importante è che venga vista, condivisa, e innesti un passaparola. Se riuscissimo a ripagare la cifra investita e trovare il modo di rendere redditizia la diffusione sul web... allora cambia tutto!". E a quel punto il passaggio in tv potrebbe essere solo una parte dello sviluppo futuro. "Non necessariamente pensiamo a due mezzi contrapposti. Televisione e web possono andare in sinergia. Come dice il nostro produttore Rosario Rinaldo, anche Colombo quando è partito per le Indie ha poi scoperto l'America".