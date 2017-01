I Soliti Idioti ospiti speciali de "La Scimmia"

foto Olycom Correlati TUTTE LE LEZIONI

IL SITO UFFICIALE 08:39 - Subito dopo la prima puntata de "La Scimmia", I Soliti Idioti hanno annunciato che saranno gli ospiti speciali della prossima puntata sabato 13. "La Scimmia è un programma sperimentale e rivoluzionario che ci ha entusiasmato - hanno dichiarato . vogliamo esserci e ci saremo". Giulia Bevilacqua ha annunciato sabato scorso che resterà alla conduzione del learning show. - Subito dopo la prima puntata de "La Scimmia", I Soliti Idioti hanno annunciato che saranno gli ospiti speciali della prossima puntata sabato 13. "La Scimmia è un programma sperimentale e rivoluzionario che ci ha entusiasmato - hanno dichiarato . vogliamo esserci e ci saremo". Giulia Bevilacqua ha annunciato sabato scorso che resterà alla conduzione del learning show.

Durante la puntata di sabato scorso Giulia ha presentato i sedici alunni della scuola. Ognuno con una storia diversa e difficile alle spalle e tutti con la voglia di avere una seconda chance. Un riscatto nella cultura e nella vita.



Ma già sono scoppiati i primi scontri al college perché molti studenti sono disordinati e gli altri si lamentano del poco ordine e della poca pulizia. Iniziano ad emergere le personalità forti come quella di Mattia e iniziano anche a nascere le prime simpatie affettuose. Sabato prossimo rientrano in gioco i sei alunni provvisoriamente 'sospesi'. Uno di loro si scontrerà con l'ultimo in classifica di gradimento per ottenere un posto dentra la scuola.



"La Scimmia" è sul sito www.lascimmia.it e su Italia 1 il sabato alle ore 14 e tutti i giorni dall’8 ottobre alle 17.45