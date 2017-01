Boom di ascolti per "C'è Posta per Te"

foto Da video Correlati LUCIANINA SCATENATA 08:26 - "C'è Posta per Te" di Maria De Filippi mette a segno cinque sfide e cinque vittorie del sabato sera e segna il record stagionale di ascolti con il 24.68% di share pari a 4 milioni 914 mila telespettatori. Ospiti in studio una scatenatissima Luciana Littizzetto che ha ricevuto in regalo dalla De Filippi una busta speciale contenente il suo idolo Andy Garcia. - "C'è Posta per Te" di Maria De Filippi mette a segno cinque sfide e cinque vittorie del sabato sera e segna il record stagionale di ascolti con il 24.68% di share pari a 4 milioni 914 mila telespettatori. Ospiti in studio una scatenatissima Luciana Littizzetto che ha ricevuto in regalo dalla De Filippi una busta speciale contenente il suo idolo Andy Garcia.

Per il secondo sabato consecutivo il people show di Maria De Filippi stacca di 5 punti percentuali di share il baby talent della Clerici, che si ferma al 19.17% di share con 4 milioni 071 mila telespettatori.



Anche le fasce parlano chiaro: in prime time Canale 5 ottiene il 20.19% di share pari a 4 milioni 776 mila telespettatori (Raiuno 17.83% con 4 milioni 218 mila telespettatori); in seconda serata Canale 5 è al 24.55% di share con 2 milioni 933 mila telespettatori (Raiuno al 17.98% di share con 2 milioni 148 mila telespettatori).



Record anche sul target commerciale 15-64 anni con una vittoria schiacciante: “C’è Posta per Te” ottiene il 27.25% di share, mentre “Ti lascio una Canzone” si ferma al 12.65%.



Picco record per “C’è Posta per Te” che alle ore 22:16 tiene incollati al teleschermo 6 milioni 183 mila telespettatori e in finale di serata alle 24:14 chiude in bellezza con il picco di share del 36.22%.